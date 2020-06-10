Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi

1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde gençlik merkezleri faaliyetlerine başladı. Faaliyetlerin başlamasının ardından Zonguldak'ta Merkez ve İlçelerde Gençlik Merkezleri bir bir elden geçiriliyor. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından gençlik merkezleri her hafta düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılıyor. Ayrıca gençlik merkezlerine gelene gençler için eğitimlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek maske takılıyor.