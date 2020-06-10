İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi.


1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde gençlik merkezleri faaliyetlerine başladı. Faaliyetlerin başlamasının ardından Zonguldak'ta Merkez ve İlçelerde Gençlik Merkezleri bir bir elden geçiriliyor. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından gençlik merkezleri her hafta düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılıyor. Ayrıca gençlik merkezlerine gelene gençler için eğitimlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek maske takılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.