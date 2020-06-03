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Gençlik merkezleri eğitimlerine başladı

Zonguldak’ta 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte açılan gençlik merkezleri yeniden farklı branşlarda eğitimlerine başladı.

Zonguldak'ta 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte açılan gençlik merkezleri yeniden farklı branşlarda eğitimlerine başladı.


Korona virüs salgını nedeniyle 2 aydır kapalı olan Gençlik Merkezileri normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 81 ilde faaliyetlerine yeniden başladı. Zonguldak'ta da Kozlu İlçesinde yer alan Kozlu Gençlik Merkezi yeniden gençlerin ilgi odağı oldu. Gençler, Kozlu'da Gençlik Merkezine giderek farklı branşlarda sosyal mesafe kuralına uyarak eğitimlerini aldı. Öte yandan eğitimler sonunda gençler Gençlik Merkezi önünde sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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