Gençlik Spor İl Müdürlüğü şehit madenci formalarına destek verdi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Yönetimi kulübe maddi gelir sağlamak amacıyla grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci anısına şehit madenci forması bastırmıştı. Kırmızı-lacivertli taraftarlar da formalar yoğun ilgi göstermişti. Son olarak formalara Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yönetiminde personeller 103 forma alarak takıma destek verdi. Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Devrek İlçe Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Zafer Can formaları teslim aldı. Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, desteklerinden dolayı Gençlik Spor ailesine teşekkür ederek, bu desteğin herkese örnek olmasını belirtti.