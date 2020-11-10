Gençlik spor yatırımları devam ediyor

Henüz ihale aşamasında olan projelerin ise ihaleye hazırlık çalışmaları sürüyor.

Zonguldak Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihalesi yapılarak devam eden işler ve ihale aşamasında olan projeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yapılan çalışmalar ve ihalesi yapılacak çalışmalar şu şekilde açıklandı. Fener sentetik çim yüzeyli futbol sahası halı değişimi, Alaplı sentetik çim yüzeyli futbol sahası halı değişimi, Çaycuma stadyum doğalgaz dönüşüm işi, Merkez fener semtinde bulunan tenis kortlarının yenilenmesi ve 1 tanesinin üzerinin kapatılması, Üzülmez futbol sahası sentetik çim zemine dönüştürülmesi, 4 lü sporcu soyunma odaları ve 500 kişilik portatif tribün yapılması, Kozlu futbol sahası çevre tel örgüleri yenilenmesi, futbol sahası sentetik çim halı, çevre yürüyüş yolu halısının değişimi, Çaycuma spor tesisleri etrafının telörgü ile çevrilmesi, Abdullah sabri efendi yurdu banyo wc onarımı, Sportif amaçlı yapay tırmanma duvarı yapım işi, Devrek'te 500 seyirci kapasiteli spor salonu yapılması, Devrek'te Tip gençlik merkezi yapılması, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu istinat duvarı, doğal çim yenileme, atletizm pisti onarım yapılması, Çaycuma Nebioğlu beldesi sentetik çim yüzeyli futbol sahası soyunma odası eksikliklerinin tamamlanması işi çalışmaları devam ediyor.

İhale aşamasında olan projeler ise şu şekilde; Alaplı yurdu karma yurt düzenlemesi yapımı, Kilimli Ahmet Şerifoğlu stadyumu aydınlatma sistemi yapılması, Ereğli Tip yüzme havuzu yapılması, Gökçebey Sentetik çim futbol sahası, 2 li tip sporcu soyunma odaları ve 500 kişilik portatif tribün yapılması, Gökçebey Tip spor salonu yapılması, Gökçebey İlçesine gençlik merkezi yapılması Ahmet şerifoğlu stadyumu aydınlatma sistemi yapılması, Kozlu İlçesine spor salonu yapılması, Alaplı İlçesine Spor salonu çatı değişimi, dış cephe yalıtım yapılması, pvc zemin onarımı, sporcu soyunma odaları bakım onarımının yapılması, Çaycuma İlçesine Spor salonu yapılması, Zonguldak'a Yarı olimpik tip yüzme havuzu yapılması, Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve Kilimli Gençlik Merkezinin çevre düzenlemesinin yapılması planlanıyor.