Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çaycuma'ya geldi

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve KYK Genel Müdürü Recep Ali Er'in de katıldığı ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya,Çaycuma İlçesi'nde Atatürk heykeli önünde partililerle bir araya geldi. Taekwando Milli sporcu Livanur Tiryakioğlu Yerlikaya'ya çiçek takdim etti. Partililerle çarşı esnaf ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerini incelemede bulundu.

Ziyarete Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Polat Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz, AK Parti Belde Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve KYK Genel Müdürü Recep Ali Er'in inşaat alanına giderek kontrol etti. Sonrasında Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya Çaycuma'nın meşhur manda yoğurdundan ikram etti. Kaymakam Keçeli ile kısa muhabbet eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, programına devam etmek üzere ilçeden ayrıldı.