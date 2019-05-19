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Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kaya'nın acı günü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya’nın babası Şinasi Kaya(71) uzun süredir tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya'nın babası Şinasi Kaya(71) uzun süredir tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Saltukova Beldesi Doğan Kent Sitesinde evlerinin önünde Kur'an okundukdan sonra Merkez Camii önünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye ve il genel meclis üyeleri, daire ve okul müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Merhum Şinasi Kaya Gökçeler Köyünde ki aile mezarlığına göz yaşları içinde defnedildi.

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