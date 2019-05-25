Gençlikspor'dan iftar programı

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen iftar programı Fener'de bulunan sporcu fabrikasında yapıldı.

Yoğun katılım altında gerçekleşen iftar programına, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, antrenörler ve sporcular katıldı.İftar programı ney dinlentisi ile başlayarak ilahilerle devam etti.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ''Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programının bu yıl 4'üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Yoğun bir katılım altında gerçekleşti. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah bu birlik beraberliğimiz her zaman devam edecek. İftar programının inşallah seneye de devamını getirmeyi planlıyoruz. İftar programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz''dedi.