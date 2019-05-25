Genel Başkan Çatalcam, BEÜ Rektörüne TEKDER'i anlattı

Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Çatalçam, dernek ve çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. Çufalı'ya bilgiler vererek görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çufalı da TEKDER heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. TEKDER'e şehir ve üniversite hakkında bilgiler de veren Rektör Prof. Dr. Çufalı, üniversite olarak kendileriyle her türlü işbirliği içerisinde hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Dernek ve üniversite faaliyetleri ile ilgili geniş bir fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve başarı temennisi ile son buldu.