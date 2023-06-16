Gerçeğini aratmadı, ilin 10 değeri ile yolculuğa çıktılar

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde öğrencilerin trafik eğitimi eğlenceye dönüşüyor. Vali Mustafa Tutulmaz'ın da katıldığı eğitimde öğrencilere kavşak, yaya geçitleri, sinyalizasyon ve dönel kavşaklarda hangi kurallara uyulması gerektiği anlatıldı. Öğrencilerin ise trafik eğitimi eğlenceye dönüştü.

Trafik eğitim programına, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve öğrenciler katıldı.

Trafik Eğitim pistine gelen öğrenciler, teorik olarak işledikleri trafik dersini burada uygulamalı olarak öğreniyorlar. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta; gelen ziyaretçilere kavşak, yaya geçitleri, sinyalizasyon ve dönel kavşaklarda hangi kurallara uyulması gerektiği anlatılıyor. Parkuru tamamlayan öğrenciler eğitim sonunda sertifikalarını alarak 'Trafik Gönüllüsü' olmaya hak kazanıyorlar.

Vali Mustafa Tutulmaz burada yaptığı konuşmada, “Bugün karne günü. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını görecekleri yarından itibaren tatile çıkacakları dönemde bu programı yapıyoruz. Tabi burada şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Trafik eğitimi küçük yaşlardan itibaren verildiği zaman bir anlam ifade ediyor. Bakanlığımız da her ilde trafik eğitim parkuru geliştirdi. Geçen yıl burayı faaliyete geçirerek sizlerle beraber öğrencilerin kullanımına soktuk. O günden bu tarafa 12 bin öğrencimizi eğitimden geçirdik. 12 bin öğrencimiz bütün ilçelerimiz köylerimiz beldelerimiz Zonguldak'ın tamamından belirli yaş gruplarından getirildi. Hedefimiz bundan sonra her öğrenci trafik eğitimi alarak herkesimden trafik bilincini oluşturmuş olalım. Bugün biraya gelmemizin sebebi ise geçen yıl elektrikli aletlerle bisikletlerle çözmek için başlamıştık. Ancak sayıları az gemde öğrencilerimiz açısından kolaylık olmakla birlikte trafik öğrenmekte verimin düşük olduğunu değerlendirdik. Burada MEKSA'da ikimizin önemli değeri MEKSA'da ürettiğimiz ilimizin 10 ayrı değerini adlandırdığımız bisikleti öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Öğrencilerimizin enerji harcamalarını öğrenirken spor yapmalarını da sağlamış olacağız. Bütün öğrencilerimizin buradan geçirmiş olacağız” diye konuştu.