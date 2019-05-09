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Gezen kütüphane köy köy dolaşıyor

Zonguldak Alaplı İlçe merkeze bağlı köylerdeki öğrenciler, gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor.


Alaplı Kaymakamlığı Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren gezici kütüphane aracı, Alaplı köyündeki Büyük Tekke İlk ve Ortaokuluna gitti. Gezici Kütüphane Otomobilini aracını gören öğrenciler, okul içinde görevlilerin açtığı stantlarda farklı türden kitapları alma ve okuma fırsatı buldu.


Kütüphane Müdürü Yahya Çoşkun yaptığı açıklamada, kendine ait olan gezici kütüphane aracında yaklaşık 2 bin kitap bulunduğunu söyledi. Her gün 3 köy okulunda öğrencilere kitap dağıtacaklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:


"Bugün de burada Büyük Tekke İlköğretim Okulundaki öğrencilere ödünç kitapların yanı sıra mevcut kitapları tanıtma imkanı da bulduk. 15 gün'de bir kere bütün köylerimiz dolaşıyoruz. Bu şekilde çocuklarımız kitaplarını okuyarak, değiştirme şansı buluyoruz. Çocukların kitap eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Kütüphanemizde 16 bin kitap bulunuyor. Bazı okullarda bu kitaplar olmayabiliyor. Gezici Kütüphanemizde çocuklarımıza hem kitapları tanıtıyoruz, hem kütüphane kurallarını anlatıyoruz hem de okuma saati, masal saati gibi etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın kitaplarla iç içe olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

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