Gıda ürünleri, minibüsler ve ticari taksiler denetlendi

Zonguldak'ta Zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde faaliyet gösteren ticari taksiler, minibüsler ve gıda maddelerine yönelik denetimler yaptı.

Zonguldak'ta Zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda ürünleri olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan taksi ve minibüsler denetledi.

Denetimlerde Çalışma ruhsatı, çalışma izin belgesi, fiyat tarifesi ve ehliyet kontrolü yanı sıra taksimetre kuralına uyulup uyulmadığı gibi konularda kontroller yapan ekipler, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda da bulundu.

Yolcuların taleplerini de taksici esnafına ileten görevliler, belirli takvim doğrultusunda denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi.