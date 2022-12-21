Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olan 24 öğrenci taburcu oldu

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci taburcu edildi. Öğrencilerin yedikleri yemek numuneleri ise Bolu'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Çaydamar Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler bir süre sonra kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı. Öğrencilerin şikayetleri üzerine okulun pansiyonuna çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler ambulanslarla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Hastanelere kaldırılan 24 öğrenci tedavi işlemlerinin ardından taburcu edildi. İHA muhabirine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerin yedikleri akşam yemeğinden numuneler alındığını belirterek "Akşam yemeğinde tavuk, ezogelin çorbası, pirinç pilavı birde ayran varmış. 24 öğrencimiz taburcu oldu. Hastanede şu an için öğrencimiz kalmadı. Akşamki yemekle ilgili numuneler alındı. Bolu'ya gönderildi. Başlatılan inceleme sürüyor, müfettişler olayı soruşturuyor. Çok şükür öğrencilerimizin sağlık durumları iyi" diye konuştu.