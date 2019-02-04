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Gidiş-dönüş (Retro) Zonguldak'ta sahnelenecek

Gidiş-Dönüş (Retro) Zonguldak’ta sahnelenecek.

Gidiş-Dönüş (Retro) Zonguldak'ta sahnelenecek.


Ankara Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu ‘Gidiş-Dönüş (Retro)' Zonguldak'ta ‘perde' diyecek. İki perdelik oyun 2 saat sürecek. Alexander Galin'in yazdığı Hale Kuntay'ın çevirdiği, Ali Hürol'un yönettiği oyun 8 Şubat Cuma günü 20.00 ila 9 Şubat Cumartesi günü 14.00 ve 20.00 seanslarında sahnelecek.


Oyunun konusu ise şöyle:


“Yıllarca köyde yaşayıp, köy hayatına alışan kahramanımız Çmutin, Moskova'ya gelip kızı ve damadı ile yaşamaya başlayınca mutsuzluğa sürüklenir. Şehrin karmaşası, köydeki sakin ve huzurlu yaşamına özlemini arttırır. Çmutin'in evden gitmesini isteyen damadı Leonid'in, eve üç tane gelin adayı getirmesiyle olaylar karışık bir hal alır. Bir kuş gibi özgürlüğe uçmak isteyen Çmutin yalnızlığa hazır mıdır?”

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