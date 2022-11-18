Girdap operasyonunda 4 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca ekonomik suçlarla mücadele doğrultusunda eş zamanlı yapılan GİRDAP operasyonunda Zonguldak'ta adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ekonomik suçlarla mücadele alanına yönelik 2 gün önce ülke genelinde “GİRDAP” kod isimli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Zonguldak'ta 8 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde sorgulamaları biten şahıslardan M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğünde serbest kalırken diğer 7 kişi Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan Cenk İ., Erdal C., Raif D. ve Ümit N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 kişi serbest bırakıldı.