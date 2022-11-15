"GİRDAP" operasyonunda 9 şüpheliden 8'i yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 50 ilde düzenlenen "GİRDAP" operasyonunda Zonguldak'ta hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 8'i yakalandı. Operasyonda çok sayıda alacak-verecek çizelgesi, boş senet uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Ekonomik Suçlarla Mücadele alanına yönelik olarak ülke genelinde “GİRDAP” kod isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda “Tefecilik” Suçundan 9 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltına alma kararı alındı. Şüphelilerden 8'i eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada boş senetler, alacak-verecek çizelgesi, bir miktar uyuşturucu madde, (6) adet MKE yapımı 9mm çapında tabanca mermisi, (1) adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait (16) adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasından sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.