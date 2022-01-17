Girdikleri evden ziynet eşyalarını çaldılar

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi bir apartman dairesine giren hırsız veya hırsızlar evdeki değerli ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Alaplı Ahiler köyü haydarlar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Gültekin'e ait eve giren kişi ya da kişiler evdeki yaklaşık 5 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar parayı alarak ortadan kayboldu. Evin sahibi Ayhan Gültekin'in şehir dışında olması sebebiyle kontrol için eve gelen damadı Yahya Arıkan evlerinin dağılmış halini görünce durumu Jandarmaya haber verdi. Evde yapılan incelemede yaklaşık 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasının ve bin lira para çalındığı tespit edildi. Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde parmak izi incelemesi yaparak, olayla ilgili tahkikat başlattı.