Girişimci öğrencilere hibe desteği

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencileri KOSGEB'den Arge-Ürge ve İnovasyon Destek Programı kapsamından 750 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi Sadican Üstün ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yeni mezunlarından Sinan Ganiz ve Tuncay Damlar Zonguldak Teknopark'ta kendi kurdukları CYROPS Siber Güvenlik A.Ş. isimli şirketleri ile siber güvenlik ve savunma sanayine yönelik çalışmalar yapmaya başladı.

KOSGEB'den Arge-Ürge ve İnovasyon Destek Programı kapsamından 750 bin TL hibe desteği almaya hak kazanan, Zonguldak'ta üniversite ile kamu-sanayi işbirliğini güçlendirme sürecinde önemli bir rol oynayan Zonguldak-Teknopark çatısı altında yürütülen ve üretime kazandırılan proje sahibi öğrencilerin ilk hedefi kendi ürünlerini geliştirip yurtdışına ürünlerini ihraç etmek. Girişimci öğrencilerimiz “Siber Atölye” adlı projelerini geliştirmeye, siber güvenlik eğitimlerini uzaktan eğitim ile birleştirip yenilikçi bir eğitim modeli üzerinde çalışma yapıyor.

Şirketin kurucuları olan Sadican Üstün, Tuncay Damlar ve Sinan Ganiz; şirketin kurulmasında desteklerini esirgemeyen Siber Vatan Projesi Mimarı ve Koordinatörü Muhammed Temli'ye ve Siber Vatan Proje Yöneticilerinden Kadir Kağan İnaloğlu'na, Üniversitemiz Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Erkan Çetiner'e ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkürlerini ifade etti.