Zonguldak'ta İŞKUR ile KOSGEB arasında imzalanan protokol kapsamında girişimcilik kursları devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile KOSGEB Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği, Zonguldak İŞKUR- Devrek Ticaret ve Sanayi Odası arasında düzenlenen sözleşmeye göre dört gün sürecek Girişimcilik Eğitimi Programına 10 kursiyer seçimi İş ve Meslek Danışmanı Aynur Baysal Tüten tarafından gerçekleştirildi. Eğitim sonunda KOSGEB ‘ten hibe kredisi almaya hak kazanan kişiler iş geliştirme adı altında vermiş olduğu desteklere de başvurabilecekler.

İŞKUR yetkilisi, “2019 yılında Devrek İlçemizde ilk girişimcilik kursumuzu açmış bulunmaktayız, hepimize hayırlı olsun” dedi.