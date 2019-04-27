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GMİS 1 Mayıs'a davet etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 1 Mayıs’a davet için Gazipaşa Caddesi’nde stand açtı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 1 Mayıs'a davet için Gazipaşa Caddesi'nde stand açtı.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde,Zonguldak'ta bulunanan demokratik kitle örgütleri ile birlikte katılımıyla Madenci Anıtı'nda düzenlenecek olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı hazırlıkları devam ediyor.


Zonguldak'lı vatandaşları 1 Mayıs'ta Madenci Anıtı'nda buluşmaya davet eden GMİS, etkinlik ile ilgili afiş, broşür, el ilanları ve GMİS Amblemli şapkaların dağıtımı ve çağrı anonsu için Stand açtı.


Gazi Paşa Caddesi Vergi Dairesi önünde kurulan standın Açılışına GMİS Genel Merkez ve Şube Yöneticileri de katıldı.

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