GMİS, 1 Mayıs'a davet etti

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını büyük bir miting şeklinde kutlamak için Genel Maden İçişleri Sendikası'nın (GMİS) yeni yönetimi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir Kozlu Muhtarlar Derneğini ziyaret ettiler. Dernek başkanı Dursun Oda ve muhtarlarla bir araya gelen GMİS Yönetimi; Zonguldak Madenci Anıtı'nda kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramında Kıdem Tazminatı konusunun ön planda olacağını vurgulayarak muhtarları aileleri ile birlikte mitinge katılmaya davet etti.

GMİS heyetinin Kozlu Muhtarları ziyaretinde GMİS'e bağlı şube yöneticileri de hazır bulundu.