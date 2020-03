GMİS Başkanlar Kurulu;“Tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, “Korona virüs” gündemiyle GMİS Genel Merkezi'nde toplandı.

Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulu'na Genel Merkez Yönetim Kurulu ile tüm şube başkan ve yöneticileri katıldı. Tüm dünyada bir salgına dönüşen ve Türkiye'de de etkisini gösteren, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona Virüse (Covid-19) karşı TTK, MTA ve özel sektör işyerlerinde alınan önlemlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirisi şöyle;

“Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında toplanarak tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı işyerlerimizde alınan önlemleri değerlendirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işyerlerimizde, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) Genel Müdürlüğü ve bölgelerdeki işyerlerinde, özel sektör işyerlerinde; giriş ve çıkışlarda, çalışma alanlarında korona virüse karşı alınan tüm önlemler Şube Yönetim Kurullarımız ve temsilcilerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, korona virüs salgınına karşı başta TTK ve MTA işveren temsilcileri, ilgili devlet kurumlarının sorumluları ve TÜRK-İŞ ile sürekli görüşme halindedir. Alınan önlemler ve yeni gelişmeler her an takip edilmekte olup, işçi arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma adına atılması gereken adımların acilen hayata geçirilmesi hassasiyetle takip edilecektir Üyelerimizin, işyerlerindeki çalışmanın tatil edilip-edilmeyeceği tedirginliğine yer verilmemesi için devlet yetkilileriyle tüm olasılıklar üzerinde görüşülmektedir. Üretim durdurma kararı verilmediği sürece üyelerimiz, sağduyulu şekilde iş güvenliği kurallarına uyarak çalışmalarını sürdüreceklerdir. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Yönetim Kulumuz, dünyadaki, ülkemizdeki ve Zonguldak bölgemizdeki gelişmeleri büyük bir dikkatle izlemeye devam ediyor. Devletimiz ve kurumlar adına alınacak her kararın anında hayata geçirilmesi için hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Devlet adına yapılacak her türlü uyarıdan ve atılacak adımdan üyelerimiz ivedilikle haberdar edilecektir. Ülkemizin bu zorlu mücadeleden ulusal birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağına olan inancımız tamdır. Bu süreçte başta Sağlık Bakanlığı ve bu alanda görev ve sorumluluk alan tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”