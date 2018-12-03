GMİS, Dünya Madenciler Günü'nü kutlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yaparak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Demirci'nin açıklaması şöyle; "4 Aralık tarihi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bugün, en öncelikli sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşır, çözüm önerilerimizi ifade ederiz. Türkiye ve Zonguldak'tan baktığımızda da madencilik sektörü önemli sorunlarla boğuşmaktadır. Sektördeki sendikalaşma oranı yüzde 20'nin altındadır. Kaçak ve sigortasız çalıştırılanlarla bu oran daha da düşmektedir. Dünyada da durum pek farklı değildir. Örgütsüz çalışmak demek, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden mahrum kalmak demektir. Yani önce ölüm riski sonra yoksulluk ve açlık riski gelir. 4 Aralık tarihi, Roma İmparatorluğu döneminde babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara'ya adanmıştır. Madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara'nın aynı zamanda İzmit'te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasının da ayrı bir önemi vardır. 4 Aralık tarihi önce Anadolu'da daha sonra Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte ülkemizde madencilik faaliyetlerinin en önemli merkezlerinden birisi Zonguldak Maden Havzası oldu. Zonguldak, maden kömürüyle, koklaşabilir taşkömürü üretimiyle birlikte büyüdü gelişti, Cumhuriyetin ilk ili oldu. Kardemir ve Erdemir ile sanayinin olmazsa olmazı olan demir-çelik üretiminin merkezi oldu. ÇATES ile çevresini ve ülkesini aydınlattı. Madencilikte 170 yıllık üretim tarihi, bugün Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) adıyla devam ediyor. Bugün TTK, tarihinin en düşük işçi sayısıyla en az üretimini yapıyor. Ülkemizin yıllık 35 milyon tona yakın taşkömürüne ihtiyacı varken, biz bunun ancak, kamu ve özel sektör olarak yaklaşık 1,5 milyon tonunu üretebiliyoruz. Ülkemiz her yıl taşkömürü ithalatına 4-5 milyar dolar civarında para öder hale geldi. 1980 sonrası izlenen bu politikalarla sık sık ekonomik krizler yaşadık. Bugün yine bir krizle mücadele ediyor ve hep bir ağızdan yerli kaynakların öneminden söz ediyoruz. Ancak hızlı adımlar atamıyor ve yüksek faizle borç arıyoruz. Biz, ülkemizin yeniden üretim ekonomisine dönmesini istiyoruz. Biz, TTK'nın 5 milyon ton üretmesi için nelerin yapılması gerektiğini her fırsatta anlatıyoruz. Biz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha verimli üretim yapmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin Zonguldak'a ihtiyacı var. İşçi açıklarının giderilmesi durumunda Türkiye Taşkömürü Kurumu, süratle üretimi artırabilecek durumdadır. TTK'nın işçi açıkları acilen giderilmeli ve gündemde olan 1500 işçi alımı hayata geçirilmelidir. Kurumun norm kadro ile istikrarlı şekilde çalışması sağlanmalıdır. Tüm madencilerimizin ve bölgemiz halkının Dünya Madenciler Günü'nü kutlarız. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.”