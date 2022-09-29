GMİS Genel Başkan Yardımcısı Mutlu, Kömür Kongresi'nde konuştu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresinde konuştu.

TMMOB tarafından 29-30 Eylül 2022 tarihleri arasında bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türkiye Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2022), Zonguldak'ta başladı. Kongre açılışında konuşma yapan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, pandemi ve sonrasında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ülkelerin enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Enerji kaynaklarını elinde bulunduran ülkelerin dünya ekonomisinde de o derece yönlendirici olduğunu ifade eden Mutlu, yerli ve milli kaynaklara daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Mutlu, “Bu anlamda Zonguldak taşkömürü rezervi ülkemiz için stratejiktir. Zonguldak kömür havzası, ülkemizin tek taşkömürü rezervi olan bölgedir. Türkiye'nin taşkömürü ihtiyacını uzun yıllar karşılayabilecek rezerv Zonguldak'ta mevcuttur. Havzadaki kömürün koklaşabilir özelliği nedeniyle bölgeye kurulan Kardemir ve Erdemir'in ihtiyacını azami ölçüde bu bölgeden karşılamak mümkündür. Bölgemizde üretim, jeolojik şartlardan dolayı emek yoğun yapılmaktadır. Kurumda üretimi artırmaya yönelik gelecek 30 yıl hizmet verecek derin kuyular, ana kat hazırlıkları gibi alt yapı hazırlıklarının yüzde 90'ı bitmiştir” dedi.

“Madencilik sektöründe deneyimli kurumlar korunmalı ve geliştirilmelidir”

Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2000, 2006, 2009 ve 2019 yıllarında yapılan toplu işçi alımında emeği olanlara teşekkür eden İsa Mutlu, şu anda da işçi eksikliği olduğunu söyledi ve bunun giderilmesini talep etti. Mutlu, “Madencilik, özveri ve kültür işidir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır. Madencilik tecrübe ister. Maden işçileri bu kültürü, asırları aşan bir süreçte kazanmış, bu uğurda bugüne değin binlerce şehit vermiştir. Madencilik tecrübesinin-kültürünün kaybolmaması, Türkiye kendi doğal kaynaklarını kullanmak, kurumsal hafızayı kaybetmemek için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik Arama (MTA) gibi madencilik sektöründe deneyimli kurumlar korunmalı ve geliştirilmelidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongre salonu dışındaki serginin açılışı gerçekleştirildi.