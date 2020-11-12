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GMİS Genel Başkan Yardımcısının ailesi Korona virüse yakalandı

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, eşi ve oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.


GMİS Genel Başkan yardımcısı İsa Mutlu sosyal medya hesabı üzerinden verdiği bilgide eşi ve oğlunun Covid-19 testi pozitif çıktığını, kendisinin ise yapılan test sonucunun negatif olduğunu bildirdi. Mutlu, yaptığı açıklamada; "Sevgili dostlarım eşimin ve oğlumun Covid-19 testi pozitif çıkmış olup, benim test sonucum negatif (-) çıkmıştır. Ancak temas sebebiyle ailecek 25 Kasım 2020 tarihine kadar karantina sürecimiz devam edecektir” dedi.

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