GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den seçim sonrası açıklamalar

Seçimlerden zaferle çıkan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Biliyorsunuz seçim süreçlerimiz başladı kanuni olarak. 2 ay öne aldık. Önümüzde çok uzun bir süreç var. İşçi alımı ve toplu sözleşme var. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl içerisinde genel seçimler var. Bu kadar zorlu bir seçimde yeni seçilecek arkadaşlara zaman tanımak, arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına seçimlerimizi öne aldık. Bunu yaparken Türkiye Taşkömürü Kurumu ayakta kalsın, işçi alınsın ve madenci arkadaşlarımızın haklarını daha iyi savunacak ekiple devam etmekti. Güven tazeledik. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. Gelik'te dün gerçekleşen taban delege seçimlerinde bizim ekibimiz başarılı oldu. Bize destek veren destek vermeyen bütün madenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışı, biz de bu yarışta galip geldik. Arkadaşlarımızın talepleri vardı, ben karşı çıkmıştım. Ama nedense arkadaşlarımız yaşadıkları haklı galibiyetin arkasından böyle bir organizasyon yapmışlar. Biz de onlara saygı duyuyoruz. Arkadaşlarımız geldiler, makam odasında olması hoş olmadı ama dediğim gibi hepsi madenci kardeşlerimiz. Kamuoyundan hem onların hem de kendi adıma özür diliyorum” diye konuştu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumuna işçi alımı noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e talepleri ilettiklerini belirterek, “Hiç bir sendika, örgütlü olduğu sendikaya işçi alınsın diye mücadele etmiyor. Etmez de. Biz yıllardır, bizden önce arkadaşlarımız hep bu kurum ayakta kalsın, bu kurumun önü açılsın, bu kurum bizim geleceğimiz, Zonguldak'ın geleceği, ülkenin geleceği diye hep bir mücadele içinde olduk. Bundan sonra da aynı mücadeleyi vereceğiz. Bunda da muvaffak olacağımızdan eminim" diye konuştu. Türkiye Taşkömürü Kurumuna işçi alımı noktasında yakın zamanda Bartın'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le görüştüklerini belirten Yeşil, "Kamuoyunda bizim taleplerimiz doğrultusunda hazırlıkların bittiğini, bu kuruma işçi alınması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler” dedi.

Hakan yeşil, yerli kömür santrallerinin azami uzlaştırma fiyatı konusundaki yüzde 40 artışı yetersiz bulduklarını ancak yine de bunun sevindirici olduğunu belirterek, "Sadece Zonguldak'a has bir karar çıktı. Bu da sevindirici" dedi.