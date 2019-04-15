GMİS Genel Başkanı Yeşil; “1 Mayıs'ta kıdem tazminatıma dokunma diyeceğiz”

Zonguldak'ta 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları için çalışmalar sürüyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde Emeğin Başkenti Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs Kutlamaları için işçi-memur sendikaları, Zonguldak'taki sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri GMİS Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Toplantı'nın açış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi. Yeşil şunları söyledi;

“Genel Maden İşçileri Sendikamızın 11'inci Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mahalli seçimler, teşekkür ziyaretleri ve tebrik ziyaretleri derken geçtiğimiz hafta ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızı yaptık. İşçi Sınıfının Birlik, mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramını Zonguldak'ta, Emeğin Başkentinde kutlama kararı aldık. Bu kararımızı Zonguldak'taki sendikalar, demokrasi güçleri ve halkımızla birlikte gerçekleştirmek istediğimizi kamuoyuna açıkladık. Bugün burada Emeğin Başkentine yakışır bir kutlama yapmak için görüş alışverişinde bulunacağız. Üst örgütümüz Türk-İş, 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramını, işçilerin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Kocaeli de kutlama kararı aldı. 1 Mayıs'ın temel sloganı 'Kıdem Tazminatıma dokunma' olacak. Tüm emek örgütleri Kıdem Tazminatını 'Kırmızı Çizgi' olarak belirledi. Kıdem Tazminatımızı tartışmaya açanlara karşı Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda olacağız. Zonguldak'tan sesimizi en gür şekilde duyurmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Ailemiz, eşimiz dostumuz, komşularımızla Madenci Anıtında olacağız. Hükümetin ekonomik önlemler paketinde sadece Kıdem Tazminatı yok. Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması da aynı derece de büyük bir yanlıştır. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir işçiden kimse tasarruf yapmasını bekleyemez. Bugün yaşanılan ekonomik krizin sorumlusu, işçiler, memurlar, emekçiler, emekliler, çiftçiler, esnaf, yani halkımız değildir. Dolayısıyla krizin faturasını biz ödemek istemiyoruz. Krizin sorumlusu, tüketime dayalı ithalat ekonomisini destekleyenlerdir. Krizin sorumlusu, içeride ve dışarıda krediler kullanıp batıranlar ve parayı dışarıya kaçıranlardır. Biz hep üretim ekonomisini savunduk ve yerli kaynaklarımızın değerlendirilmesini istedik. Bunun için 1 Mayıs'ta meydanlara çıkacak ve krizin faturasını ödemek istemediğimizi dile getireceğiz. Kendi önerilerimizi anlatacağız. Şimdi, sendikamız adına 1 Mayıs Tertip Komitesinde görev yapacak olan Genel Başkan Yardımcımız İsa Mutlu ve Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak, 1 Mayıs programını paylaşacaklar, burada ortaya konulacak önerilerle ortak bir program oluşturulacak ve zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.”

Yeşil'in konuşmasının ardından GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, yapılan çalışmalar ve program hakkında bilgi verdi.

Toplantıda 1 Mayıs Tertip Komitesi de oluşturulmasına karar verildi.

Toplantıda bulunan katılımcıların tümü görüş ve önerilerini anlattılar.