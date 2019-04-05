GMİS Genel Başkanı Yeşil: “Aşamayacağımız hiçbir engel yok”

Ziyarete, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç ve Şube Yönetimi, GMİS'e bağlı Karadon, Armutçuk, Üzülmez, Kozlu, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin şube başkan ve yöneticileri katıldı.

Maden işçilerine tek tek teşekkür eden GMİS Heyeti, Kozlu Müessesesi'nde bulunan tüm harici servisleri, nezaretçileri, İşletme Müdürü Nihat Kayabalı ile Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz ile Müessese Yöneticilerini ziyaret etti.

İlk konuşmayı GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak yaptı. 11'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdiklerini belirten Kolçak, tüm havza madencilerine teşekkür etti.

Kolçak, “Başta Kozlu maden işçisi kardeşlerim olmak üzere, tüm bölgelerimizde seçim sürecini sağlıklı bir şekilde bitirmemizi sağlayan tüm madenci kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni mücadele dönemimiz hayırlı olsun. 14 Mart'ta Sendikamızın 28'nci Dönem Toplu Sözleşme süreci başladı. MTA'da ve Hattat'ta da toplu sözleşme süreçlerimiz başladı. Geçmiş dönemlerde nasıl mücadele edildiyse, Zonguldak maden işçisi için, MTA'da çalışan arkadaşlarımız için, Hattat'ta çalışan arkadaşlarımız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Toplu sözleşme süreçlerini günü gününe sizlerle paylaşarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak ve yine son kararı sizlerle birlikte alarak tamamlayacağız. Çarşamba günü yaptığımız ikinci oturumda 39 maddemiz daha geçti. Toplu sözleşmemizin ikinci oturumu sonunda toplam 48 maddemiz geçmiş bulunmakta. Mali konularla ilgili hükümler henüz masaya gelmedi. Masaya gelmesi için Türk-İş'in kamu sözleşmeleri koordinasyon kurulunun Hükümet ile kamu sözleşmeleri çerçeve protokolünü imzalaması gerekiyor. Ardından bizim de mali konulardaki görüşmelerimiz devam edecek. Toplu sözleşmede öncelikli olarak 3 konu üzerinde duruyoruz. İş barışını bozmuş olan yerüstü çalışanlarımızın ücret sorunları. Harici çalışanların, yerüstü çalışanlarının ücret ve sosyal haklarının iyileştirilebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yine yeraltında birbirinden farklı sanat gruplarının, kendilerine göre ücret gruplarını oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Üçüncü konumuz İki asgari ücretten dolayı aldığımız zamların üstüne kamu çerçeve protokolünde verilecek olan zamların en iyi şekilde sizlerin ücretlerine yansıtılması olacak” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, ise şunları söyledi; “11'inci Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Tabanda sizlerin istediği, sizlerin onay verdiği isimlerle bir ekip kurduk. Sendikamıza yakışır, camiamıza yakışır bir şekilde demokratik olgunlukla genel kurulumuzu tamamladık. Genç ve dinamik bir ekiple karşınızdayız. Sizlerin istediği oldu. Sizler istediniz, bizler yaptık. Biz büyük bir camiayız. Birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Şahsım ve ekibim adına Kozlu çalışanlarına teşekkür ediyorum.”