GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Bölge anlamında büyük sıkıntı olacak"

Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Çatalağzı Termik Santralinin bacalarında filtre olmaması dolayısıyla faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin, "Yapılan uyarıların yetkililerce takip edilmesi gerekiyordu. Şimdi gelinen noktada üretim durduruldu. Tabii bu bölge anlamında büyük sıkıntı olacak" dedi.

Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı Termik Santralinin (ÇATES) faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ÇATES'te üretimin durdurulmasının bölge anlamında büyük sıkıntı olacağını ifade eden Yeşil, "ÇATES bölgemiz için ve kurumumuz için önemli bir kurum. Kurum olarak santrale kömür veriyoruz. Bu anlamda tabii sıkıntılı bir olay. Bunun dışında bölgede yaşayan insanlar da var doğa olayıdır bir insan sağlığı olayıdır. Yetkililerin bir an önce önlemleri almaları gerekiyordu. Bu zamana kadar ve bunu hayata geçirmeleri gerekiyordu. Şimdi orada çalışan arkadaşlarımızın da durumları bizim için önemli çünkü onlar da bir şekilde hayatlarını devam ettirmek zorundalar. Ama bu sorunun bir an önce bu zamana kadar çözülmesi gerekiyordu. Yapılan uyarıların yetkililerce takip edilmesi gerekiyordu. Şimdi gelinen noktada ÇATES'te üretimi durduruldu. Tabii bunun bölge anlamında büyük sıkıntı olacak. Çünkü dediğim gibi orada hemen hemen 500'e yakın bir arkadaşımız çalışıyor. Tabii ailelerle beraber 2 bin kişiye tekabül ediyor. Ama senelerdir Çatalağzı bölgemizde yaşayan insanların da serzenişlerine yetkililerin bu zamana kadar kulak vermesi gerekirdi. Çünkü hastalıkların, rahatsızlıkları sayısı arttı, ölümlerin sayıları arttı. Bu anlamda da tabii ki öncelik bir insana insan sağlığı orada. Çalışan arkadaşlarımız da bu gazlardan etkilendiler. Rahatsızlanan arkadaşlarımız var. Yetkililerin bu zamana kadar bunu çözmeleri gerekiyordu. Geldiğimiz noktada bu problemin en kısa zamanda çözüleceğini tahmin ediyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla Çatalağzı santralimizde toz filtresi var, öbür gazlarla ilgili probleminde bir an önce çözüleceğini tahmin ediyoruz. Bugün için de görüşmeyi de düşünüyoruz. Dediğim gibi bir toplumsal ve sağlığımızı çevremizi ilgilendiren bir olay. Tabii bu işim sosyoekonomik durumu var. Bu anlamda da bakanlığımız 'çalışan arkadaşlarımızın haklarının takipçisi olacağız' diye yaptığı bir açıklama var. Bu alanda da mağdur olacaklarını düşünüyorum. Yetkililer ile görüştüm, sevkıyatın devam edeceğini söylediler" diye konuştu.