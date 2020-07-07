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GMİS Genel Sekreteri Kolçak, tedavisine verilen arayı değerlendirdi

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İzmir’de tedavisi süren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, tedavisine verilen arada Zonguldak’a gelerek hasret giderdi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İzmir'de tedavisi süren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, tedavisine verilen arada Zonguldak'a gelerek hasret giderdi.


Zaman zaman Zonguldak'a gelerek madencilerle hasret gideren Kolçak, tedavi sürecinde de gündemi yakından takip ediyor, görüş ve düşüncelerini GMİS Yönetim Kurulu'nun yanı sıra sosyal medya üzerinden de paylaşıyor.


Kolçak, tedavisine verilen kısa arada GMİS'teki makamında ziyaretçilerini ağırlıyor.


Kolçak'ın ilk ziyaretçileri ise GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Merkez Şube Başkanı Cengiz Saraç, Şube Sekreteri Aysel Kocabaş ile Şube Teşkilat Sekreteri Serkan Keskin oldu.


Kolçak, hafta sonu yeniden İzmir'e dönerek tedavisini devam ettirecek.

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