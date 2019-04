GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi yayınlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 10 Nisan 2019 tarihinde Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Genel Merkez'de toplandı.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 10 Nisan 2019 tarihinde Genel Merkezde, tüm şube yöneticilerinin katılımıyla, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında toplandı. Toplantıda şu konularda görüş birliğine varıldı; “Başkanlar Kurulumuz, 72 yıldır Türkiye sendikacılık hareketine ve demokrasi mücadelesine önemli katkılarda bulunan ve Sendikamıza dünyada saygınlık kazandıran tüm yöneticilerimizi saygı, sevgi ve şükranla anmıştır. Başkanlar Kurulumuz, üyelerimizin hak ve hukuklarının korunması ve geliştirilmesi için; 11'inci Olağan Genel Kurulda Sendikamızın 18'inci Genel Başkanı seçilen Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte her şart altında mücadeleye hazırdır. Başkanlar Kurulumuz; Kıdem Tazminatının tartışılmaya açılmasına karşı tüm gücüyle mücadele etme kararı almıştır. TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nda alınan; “Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabımız grev olacaktır” kararı doğrultusunda Sendikamız, her türlü yasal-meşru mücadeleyi verme kararlılığındadır. Başkanlar Kurulumuz; Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs İşçi-Emekçi Bayramı'nı Zonguldak'ta Emeğin Başkenti'nde, tüm emekçilerin, demokrasi güçlerinin ve halkımızın katılımıyla kutlama kararı almıştır. TÜRK-İŞ'in kararıyla “Kırmızı çizgime dokunma” sloganıyla kıdem tazminatını tartışmaya açanlara karşı tepkimizi ülke genelinde en güçlü şekilde duyuracağız. Başkanlar Kurulumuz, görüşmeleri devam etmekte olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. Toplu İş Sözleşmelerini değerlendirmiş ve aynı hassasiyetle görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmıştır. Görüşmelerin her aşamasında işyerlerine gidilerek üyelerimize bilgi verilecek ve kararlar birlikte alınacaktır. Başkanlar Kurulu olarak, TTK'ya işbaşı yapacak olan 1000 arkadaşımızın işlemlerini yakından takip ediyoruz. Yeni alınacak 500 arkadaşımız için kura çekimlerinin bu ay içinde yapılacağı açıklanmıştı. Bu sayının 1.500 olması için görüşmelerimiz sürüyor. Çünkü 1500 işçi alınacağının açıklandığı tarihten bugüne yaklaşık 900 arkadaşımız emekli oldu ve yıl içinde yeni emeklilikler olacak. Kura çekimi yapılırken, dağılımın ilçe nüfusları dikkate alınarak yapılmasını öneriyoruz. Başkanlar Kurulumuz; Sendikamızın TTK'nın 14 bin kişilik norm kadro ve yıllık 5 milyon ton üretim kapasitesiyle istikrarlı bir şekilde çalıştırılabilmesi için, her yıl sonunda işçi açıklarının kapatılması ve bunun için TTK Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesi önerisinin her zaman ve her şart altında takipçisi olacaktır. TTK'da üretimi artırarak; ekonomik krizin her yönüyle hissedildiği bu şartlarda cari açığı büyüten, yıllık 4-5 milyar dolarlık taşkömürü ithalatını geriye çekmemiz mümkündür. Başkanlar Kurulumuz; 1935 yılında ülke kaynaklarını tespit etmek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Maden Tetkik Arama Kurumu'na (MTA) bugün aynı niyetle sahip çıkmamız gerektiğine inanmaktadır. MTA'ya teknik eleman ve teknoloji desteği verilmeli ve kurum daha aktif hale getirilmelidir. Başkanlar Kurulumuz; Sendikamızın örgütlenme çalışmalarını hızlandırma kararı almıştır. Başkanlar Kurulumuz; ülke genelinde hak mücadelesi veren, eylem ve direnişlerini sürdüren tüm emekçilerimizin mücadelesine destek verme kararı almıştır.”