GMİS, “Hakkı Arslan'ı sevgi ve rahmetle anıyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada hayatını kaybeden Hakkı Arslan'ı ölümünün ikinci yılında andı.

GMİS Yönetim Kurulu, Arslan'ı saygı ve rahmetle andıklarını belirterek “Zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz, Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş kardeşimiz Hakkı Arslan'ı unutmayacağız” dedi.

GMİS Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

“Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı bundan iki yıl önce, 31 Aralık 2016 tarihinde, zamansız ve genç yaşta kaybettik. Uzun yıllar sendikal mücadelede aktif olarak görev yapan Hakkı Arslan, Sendikamız Amasra Şube Yöneticiliği, Amasra Şube Başkanlığı yaptıktan sonra 5 Nisan 2015 tarihinde yapılan 10'uncu Olağan Genel Kurul'da Genel Sekreterliği seçilmişti. Görevi devam ederken hayatını kaybeden Arslan, evli ve 3 çocuk babasıydı. Bartın Türk-İş İl Temsilciliği de yapan sevgili arkadaşımız Hakkı Arslan, köyünde muhtarlık, çeşitli sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yapmıştı. Zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz, Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş kardeşimiz Hakkı Arslan'ı unutmayacağız. Değerli Kardeşimiz Hakkı Arslan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına, dostlarına ve Sendikamız camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.”