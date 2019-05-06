GMİS ile Hattat Madencilik TİS görüşmeleri

Oturumu yapıldı. Görüşmelerde toplam 53 madde kabul edildi.

Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş. Amasra İşletmesi'nde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Hattat A.Ş. arasında sürdürülen 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu Sakarya'da gerçekleştirildi. Hattat A.Ş. 4'üncü Dönem TİS ikinci oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halil Beyanal, GMİS'e bağlı Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yöneticileri, Hattat Holding Yetkilileri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş. ile GMİS arasında sürdürülen 4'üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi 65 asıl, 5 Ek maddeden oluşuyor. İlk oturumda 36 maddenin kabul edildiği görüşmelerin ikinci oturumunda ise 17 asıl madde ve 1 de ek madde kabul edildi. İki oturum sonunda 53 asıl, 1 ek madde kabul edilmiş oldu. Hattat TİS görüşmelerinin üçüncü oturumu 28 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.