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GMİS, işçi alımında uyardı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bin işçi alımı için başvuruların 12 Şubat 2019 tarihinde başlayacağını hatırlatarak uyarıda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bin işçi alımı için başvuruların 12 Şubat 2019 tarihinde başlayacağını hatırlatarak uyarıda bulundu.


GMİS yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle; “Türkiye Taşkömürü Kurumu'na Pano Ayak Üretim İşçisi Alım İlanı, TTK Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde (www.taskomuru.gov.tr) 6 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştır. İŞKUR, TTK'ya alınacak işçiler için aday başvurularının 12 Şubat 2019 tarihinde başlayacağını ve 18 Şubat 2019 tarihi mesai saati sonunda tamamlanacağını duyurmuştur. Adaylar; nüfusa kayıtlı oldukları adreslere göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine, İŞKUR'un www.iskur.gov.tr internet adresine, Alo 170 hizmet numarasına, İŞKUR Hizmet Noktalarına müracaat edebilecekler. 12 Şubat 1988 tarihi ve sonra doğanlar ile 18 Şubat 2001 tarihi ve önce doğanlar aday olarak başvuruda bulunabilecektir. Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek için 2-3 Mart 2019 tarihlerinde, kamuoyuna açık ve noter tarafından kura çekimi yapılacaktır. Hiçbir şahıs veya kuruma kontenjan adı altında hiçbir ayrıcalık tanınmamıştır. Bu nedenle başvuruda bulunacak olanların, adayların; simsarların vaat ve telkinlerine inanmamaları gerektiğini, para ve/veya çıkar sağlama amacı güden bu kişilerin işçi alımlarında hiçbir etki ve yetkilerinin bulunmadığını hatırlatıyor, bölge halkını, simsarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. TTK'ya işçi alımının şimdiden Kurumumuza, bölge halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

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