GMİS Karadon Şubesi 11 Olağan Genel Kurulu yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu, 5 Ocak 2019 tarihinde GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurula GMİS Genel Merkez ve Şubeler Yöneticileri, Tez-Koop-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Şerif Taşören, maden işçileri ile Karadon Şube Delegeleri katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına Adnan Tıska, Hüseyin Kolçak, üyeliklerine Tayfun Demir ve Serdar Albayrak seçildiler.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "11 genel kurulun sendika camiamıza maden işçilerine işçi sınıfı adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. 4 - 8 Ocak 1991 yılında gerçekleşen büyük yürüyüşün 28 yıl dönümündeyiz. Bugün hak ve demokrasi mücadelemizin en güzel günlerinden birisi Zonguldak'taki mücadelenin Türkiye sınırlarını açtığı bir gün emeği ve katkısı olan herkesi başta efsane başkanımız Şemsi Denizer'i şükranla anıyorum. Aynı kararlılıkla işimize, aşımıza sahip çıkacağız. Genel maden işçileri sendikasının örgütlü olduğum tüm işyerlerinde tüm üyelerimizin katılımıyla ve tarihimize yakışır bir olgunlukla şube delege seçimlerimizi tamamladık. Bugün burada şube genel kurullarımızın ilkini yapıyoruz. 26 Ocak 2019 tarihinde Kozlu şubemizin genel kurulunu yaptıktan sonra genel merkez genel kurulunu belirleyecek ve bu dönemi hayırlısı ile atlatacağız. Geride kalan 4 yıllık dönemde ülkemizde önemli olaylar yaşandı. Çok şükür kazanımlarımızı korduk ve yeni kazanımlar elde ettik. Ancak yeni örgütlendiğimiz işyerlerindeki arkadaşlarımız işten atıldı ve bu dönemde TTK' da çok sayıda arkadaşımız emekli oldu ve üye sayımız maalesef azaldı. Bir yandan örgütlenme çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan TTK ve MTA'ya işçi alınması için girişimlerimizi sürdürdük. Özellikle seçim döneminde genel merkez yönetimi olarak her ortamda düşüncelerimizi kamuoyuna anlattık. Cumhurbaşkanımız TTK'ya bin 500 işçi alınacağını açıkladı. Zonguldak Milletvekillerimiz ve TTK Genel Müdürümüz konuyu çok yakından takip ediyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde yeni kardeşlerimiz iş başı yapacak. Bu dönem TTK'da 2 asgari ücret, 2 gün tatil gruplu arkadaşların daimiye geçmesi ve gruplu arkadaşların kömür hakları gibi önemli kazanımlarımız oldu. Toplu iş sözleşmelerimizde toplu artışlar oldu. Katkısı olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ardından konuşan GMİS Karadon Şubesi mevcut Başkanı Kemalettin Karataş ise, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Karataş, "Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun ciddi sorunları var. bin 500 yeni arkadaşımızın işbaşı yapması bize moral, motivasyon sağlayacak, ancak yeterli olmayacak. TTK'nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için hazırlıkların sürdürülmesi ve norm kadronun yakalanması gerekiyor. İşimize, aşımıza sahip çıkabilmek için her zaman birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Şube ve Genel Merkez Kongrelerimiz bize güç katacaktır. Kongrelerden sonra tek yürek, tek ses olacak ve mücadeleye hazırlanacağız” dedi.

Seçimlere tek liste ile gidildi

Şube Yönetimine aday olanların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. GMİS Karadon Şubesi 11'inci Olağan Genel Kurulu'nda seçimlere tek liste halinde gidildi. GMİS Karadon Şube Başkanlığına Kemalettin Karataş, Şube Sekreterliği'ne Korhan Boz, Şube Mali Sekreterliğine Bülent Kılıç, Şube Teşkilat Sekreterliğine Tevfik İncebacak aday oldular. Karadon Şube Genel Kurulu'nda denetim, disiplin kurulları ve 79 üst kurul delegesinin seçimleri de yapılacak.