GMİS Kozlu şubesi genel kurulu yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu, GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurula AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ile Hamdi Uçar, MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, CHP Merkez İlçe Başkanı Fikret Zaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Kozlu İlçe Başkanı Seyfettin Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kozlu Madenciler Derneği Yönetim Kurulu, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Yeşil, Volkan Yıldız, Adem Aydeniz ve Ramazan Aktepe, GMİS'e bağlı Karadon, Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Merkez Servisleri ve MTA Şube Başkan ve yöneticileri, Kozlu Şube Delegeleri ile işçiler katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına İsa Mutlu ve Kahraman Kabasakal, üyeliklerine Tayfun Demir ve Ertan Kaya seçildi.

GMİS Kozlu Şubesi Genel Kurulu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kozlu Şube 11'inci Olağan Genel Kurulunda GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci bir konuşma yaptı. Demirci yaptığı konuşmada “Sendikamızın 11'inci Olağan Genel Kurul sürecinde 6 şubemizin genel kurulunu, tarihimize yakışır demokratik bir olgunlukla tamamladık. Bugün Kozlu Şubemizin kongresini de aynı şekilde yapacağız. Yine bu salondan tek yürek, tek ses olarak çıkacağız. Tüm şubelerimizin genel kurulları; birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza güç kattı. Aynı şekilde Mart ayı içinde Genel Merkez Genel Kurulumuzu da yaparak yeni bir döneme başlayacağız. Öncelikle, Dünyada ve Türkiye'de saygın bir yeri olan Genel Maden İşçileri Sendikamızı bugünlere taşıyan yöneticilerimize ve katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Geride kalan 72 yıllık mücadele tarihimizde, çok zorlu dönemler var. Ben de bir maden işçisi olarak 1990 Büyük Grevinde ve 4-8 Ocak 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşü'nde vardım. 1994, 5 Nisan Kararlarıyla bazı maden ocaklarımızın kapatılması ve demir-çelik fabrikalarının satılması girişimlerine karşı verilen mücadelenin içindeydim. Sonrasında taşerona karşı mücadelede Şube Başkanıydım. TTK'nın ruhsatlara bölünerek özelleştirilmesini kolaylaştıracak yasa düzenlemesine karşı 6-7 Kasım 2017 tarihinde verdiğimiz mücadelede Genel Başkan olarak sorumluydum. İşçi arkadaşlarımız yeraltında eylem yaparken Genel Başkan olarak ben ve Genel Sekreter arkadaşım Satılmış Uludağ ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da Bakanlarla görüşmeler yapıyorduk. Sonuçta söz konusu yasa düzenlemesi bizim istediğimiz gibi oldu. İşçi arkadaşlarımıza, Sendikamız Başkanlar Kurulu'na ve katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, maden işçileri ve bölge halkı olarak tüm zorluklara karşı verdiğimiz mücadelede her şeye rağmen TTK'yı ayakta tutmayı başardık. TTK küçüldü, Zonguldak göç etti ama ekonomik kriz geldi kapıya dayandı. Şimdi hep birlikte, her alanda yerli üretim diyoruz. Bu gerçekler ışığında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda da bir adım atılıyor. Önce bin, sonra 500 arkadaşımız TTK'da işe başlayacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımıza ve katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. TTK, MTA ve Hattat Enerji ve Maden İşyerlerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için Bakanlığa yetki başvurumuzu yaptık. En kısa sürede görüşmelere başlayacağız. Harici Servislerde, düşük ücret, aynı işe farklı ücret uygulama yanlışlarını düzeltmek ve enflasyonla birlikte iyice gerileyen alım gücünü yükseltmek en öncelikli hedefimizdir. Biz her ortamda ve her fırsatta haklı taleplerimizi dile getiriyor, önerilerimizi anlatıyoruz. İnsanca çalışıp insanca yaşayacağımız koşulları sağlama mücadelemiz devam ediyor. İşimize, aşımıza, geleceğimize, maden işçileri ve bölge halkı olarak, birlikte mücadelemizle sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

“TTK, stratejik öneme sahip kurumlardan biri”

Ardından söz alan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, GMİS Kozlu Şubesi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Uçar şöyle konuştu; “Bizler de Sayın Milletvekili arkadaşımla beraber böyle güzel bir havada aranızda olmaktan büyük gurur duyduk. Aslında gecen hafta da İsa başkanımız davetiye göndermişti. Ama bizim Mecliste Genel Kurul yoğunluğu olması nedeniyle sadece Sayın Polat Türkmen arkadaşımız yoğun gündeme rağmen, gece meclisteyken sabahleyin zamanını ayırarak bizleri temsilen katıldı. Bugün madencilik sektörünün bir temsilcisi bir örgütümüzün genel kurulundayız. Açıkçası, ben de bu madencilik sektörüne uzak bir kişi değilim. Babam bu kurumdan emekli. Pek çok akrabam, çevremdeki pek çok yakınım bu kurumdan emekli olmuş, bu kurum sayesinde ekmek yiyen, bu kurumun sayesinde hayatını idame ettiren bir ailenin çocuğu olarak burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Siyasetçi olarak burada bu konuşmamı yaparken, açıkçası zaman zaman böyle genel kurullarda konuşmalarla politize ediyorlar. Ben bir siyasetçi olarak bu tür toplantıların politize edilmesine karşıyım. Sadece bu genel kurullarda, bu toplantılarda temsil ettiğiniz kitlelerin, temsil ettiğiniz insanların sorunlarının, çözüm yollarının, nasıl daha iyi yapılabilirlerin konuşulmasının taraftarıyım. TTK bölgemizin, ülkemizin stratejik öneme haiz olan en önemli kurumlarından bir tanesi. Şehrimize gelen her siyasetçi, yönetici kürsüye çıktığında TTK ile ilgili çok önemli ifadelerde bulunuyor. Evet doğru. Bizler de bu kurumun ayakta kalması, daha verimli çalışılması, stratejik öneme haiz olduğu için ayakta kalması, üretim yaparak milli ekonomimize katkı verilmesine destek olunmasını istedik her defasında. Yaklaşık 16 yıldır iktidardayız. 16 yıllık dönem içerisinde TTK kapatılıyor, özelleştiriliyor gibi sağda solda çalışanları tedirgin eden, endişe uyandıran pek çok söylemler, açıklamalar yapıldı. Ama bizler 2006'da 1600 arkadaşımızın istihdam edilmesi, 2009 da 3 bin işçi arkadaşımızın istihdam edilmesi. Şimdi de Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi kuruma bugünlerde 1500 üretim işçisi istihdamı sağlanarak kurumun daha verimli çalışması, üretim artışı sağlanması için çaba sarf ediliyor, gayret gösteriliyor. Sadece bununla mı kalındı, hayır. Zaman zaman emekli olanların yüzde 10, yüzde 20 si gibi belli oranlarda kuruma KPS ile yeni işçi istihdamı sağlandı. Yer altına olmasa bile harici yan servislerin ihtiyacı bu şekilde karşılandı. Bir konuya paylaşmak istiyorum açıkçası. 1980 li yıllarda kurumda 45-50bin kişi varken. Çalışırken demiyorum. Kurumda 45-50 bin kişi varken bakıyorum üretim 3.5- 4.5 milyon tonlarda. Bizim dönemimizde en son 3 bin işçi aldığımızda üretim 2.5 milyon tonlarda olmuş. Yani 12 bin işçi ile 2.5 milyon ton üretim yapılmış. Aslında kurumu 50 bin kişi istihdam ettiğimiz, çalışan demiyorum bakın, kurumu aslında 4 milyon ton kömür ürettiğimiz o zaman yıpratmışız. O zaman çıkıp bir yetkili dememiş ki bu şehrin başka iş kollarına, başka iş alanları yaratılmasına proje üretelim dememiş.

Ben çocukluğumdan hatırlıyorum, Fener mahallesi İstanbul'un İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi gibi bir yer olarak hatırlarım. Biz oralara giremezdik. Elitlerin, entelektüellerin, seçkinlerin gittiği yerlerdi. Ne yazık ki bugün bölgemizde madencilik dışında önemli bir iş kolunun olmadığını görüyoruz. Bunu çeşitlendirmek zorundayız. Sonuç olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun büyümesi, üretimin artması, bölgemizin enerji alanında güçlenmesi konusunda hem hükümetimizin, iktidarımızın niyetini hepiniz çok yakinen biliyorsunuz. Bu Genel Kurulun bölgemize, maden işçisine, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ardından konuşan MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, “Tüm sendikacı arkadaşlarımızı geçmişte yapılan toplu sözleşmeden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü daha emekli olmamıştık, gayet güzel mücadele vererek, istemesini bilerek ve alarak, ücret farklılıklarını gidermeye çalışarak iyi bir mesai harcamışlar ve iyi bir sonuç elde etmişlerdir. TTK'da bugüne kadar kayıtlı 40 bin, 41 bin kayıtlı işçi olmamıştır. Bunların sayısı en fazla 33 bin olmuştur. Dolayısıyla bunlar o dönemlerdeki üretimin yoğunluğu ve teknolojinin geriden gelmesi sebebiyle insanlar işe alınmıştır. O dönemlere baktığınızda kar-zarara baktığınızda TTK'nın zararı söz konusu değildir. TTK'nın zararı son dönemlerde söz konusudur. Bugün Zonguldak'ta elektrik santrallerinde yanan kömür günlük 22 bin tondur. Buna Kardemir, Erdemir dahil değildir. Bu kadar cari açık var.Norm kadronun anlamı şudur; mevcut yapı içinde çalıştırılabilecek eleman sayısıdır. Bugün norm kadro 15 bin civarındadır. Aradaki fark 8 bindir. Önümüzdeki aylar içinde de bir sürü arkadaşımızın da emekli olacağını biliyoruz. Bimn 500 işçi alacaksınız, çok değil” dedi.

Mevcut Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, bu dönem Şube Başkanlığına aday olmadığını belirterek, “Kozlu maden işçileri ve diğer bölgelerimizden gelen destekle Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumu açıklıyorum” dedi.

Şube Yönetimine aday olanların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. GMİS Kozlu Şubesi 11'inci Olağan Genel Kurulu'nda seçimlere tek liste halinde gidildi. GMİS Kozlu Şube Başkanlığına Muhammet Ardıç, Şube Sekreterliği'ne Binali Acun, Şube Mali Sekreterliğine Raif Öztürk, Şube Teşkilat Sekreterliğine Dursun Başbakıcı aday oldu. Kozlu Şube Genel Kurulu'nda denetim, disiplin kurulları ve 48 üst kurul delegesinin seçimleri de yapıldı.