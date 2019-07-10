GMİS, MAPEG'i ziyaret etti

GMİS yönetimi MAPEG'i ziyaret etti

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç ile MTA Şube Yöneticileri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nü (MAPEG) ziyaret etti.

GMİS Heyeti, 6 Temmuz 2019 tarihinde MAPEG Genel Müdürlüğü görevine atanan Cevat Genç'e yeni görevinde başarılar diledi ve hayırlı olsun dileklerini iletti.