GMİS, MTA Şube Genel Kurulu gerçekleştirildi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) MTA Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurula GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Yeşil ve Volkan Yıldız, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Armutçuk, Merkez, Amasra, Üzülmez Şube Başkan ve yöneticileri, MTA çalışanları ile MTA Şube Delegeleri katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına İsa Mutlu ve Kahraman Kabasakal, üyeliklerine Hüseyin Kolçak ve Tayfun Demir seçildiler. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan MTA Şube 11'inci Olağan Genel Kurulunda GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci bir konuşma yaptı. Demirci şunları söyledi; “Geride kalan 4 yıllık dönemde işyerlerimizde ve ülkemizde önemli olaylar yaşandı. Çok şükür bu süreçte kazanımlarımızı koruduk ve yeni kazanımlar elde ettik. Ancak örgütlenme önündeki engeller devam ediyor. Örgütlendiğimiz işyerlerindeki arkadaşlarımız işten atılıyor. Örgütlü olduğumuz Hattat Enerji ve Maden Şirketindeki 209 arkadaşımız kriz nedeniyle işten çıkartıldı. TTK'da ve MTA'da emeklilikler devam ediyor. Bir yandan örgütlenme çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan TTK'ya ve MTA'ya işçi alınması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı TTK'ya 1500 işçi alımının gerçekleşmesini bekliyoruz.

İnşallah kısa süre içinde yeni kardeşlerimiz işbaşı yapacak. Aynı başarıyı MTA'da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Madencilik işi devlet ciddiyeti ister diye sık sık uyarıyoruz. Maden Tetkik Arama Kurumu bu sektörün en önemli kurumudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne böyle biliriz. Ancak son yıllarda MTA'ya gereken ilgi gösterilmiyor. Ülkenin doğal zenginliklerinden daha önemli ne olabilir? Bu zenginlikleri bulmak, bilmek, korumak, işletmek ve işlettirmek, millet adına devletin en temel görevidir.

Yani işin aslı devlettir. Yetmediği noktada dışarı açılır ama denetim aynı ciddiyetle yapılmalıdır. Türkiye'nin potansiyeli ile MTA'nın yapılandırması karşılaştırıldığında MTA'yı her alanda, başta teknoloji ve kalifiye eleman açısından büyütmek mecburiyeti vardır. Özellikle sondaj çalışmaları için acilen kalifiye eleman yetiştirilmelidir. Evet arkadaşlar, zor bir döneme girdik. İşçiler, emekçiler olarak en kısa zamanda mücadeleye hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Toplu İş Sözleşmesi dönemine de aynı şekilde hazır olmalıyız. Yıllardır çözülemeyen farklı ücret uygulamasına son vermeliyiz. En kısa sürede; Sendika ve madenci tek yürek tek ses olmalı, Türk-İş ve kamuoyu ile bütünleşmeyi sağlamalıyız.”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) MTA Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu'nda seçimler tamamlandı. 116 delegenin oy kullandığı MTA Şubesi'nin genel kurulunda Mevcut Şube Başkanı Durmuş Kılıç aynı göreve 105 oyla yeniden seçildi. Kılıç, Genel Kurulda Şube Başkanlığının tek adayıydı.

Şube Sekreterliği görevine Mehmet Uğurlu Deveci, Tuncay Aksoy, Ekrem Adalı, Nazir Semerci ve Erdal Yüksel aday oldu. Mevcut MTA Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, aynı göreve yeniden seçildi.

Şube Mali Sekreterliğine Murat Pekiyi ve Cengiz Öztürk aday oldu. Murat Pekiyi, MTA Şube Mali Sekreteri seçildi.