İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GMİS, “Rahşan Ecevit'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak eski Başbakanlardan ve Zonguldak Milletvekillerinden Merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak eski Başbakanlardan ve Zonguldak Milletvekillerinden Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.


Açıklama şöyle; “Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanlarından ve Zonguldak Milletvekillerinden, ülkemize ve bölgemize önemli hizmetleri olan Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.