GMİS Şube Genel Kurulları başlıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı şubelerin 11’inci Olağan Genel Kurulları başlıyor.
Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı şubelerin 11'inci Olağan Genel Kurulları başlıyor.
GMİS'e bağlı 7 Şubeden Karadon Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu 5 Ocak 2019 Cumartesi Günü Saat: 10.00'da GMİS Genel Merkezi Şemsi Denizer Salonu'nda, Amasra Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu ise 6 Ocak 2019 Pazar Günü Saat: 10.00'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilecek. GMİS'e bağlı şubelerin genel kurulları Ocak ayı içinde tamamlanacak.