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GMİS taban delege seçimleri tamamlanıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) 11’inci Olağan Genel Kurulu sürecinde taban delege seçimleri; 14 Aralık’ta Üzülmez, Amasra ve MTA Şube delege seçimleriyle tamamlanıyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11'inci Olağan Genel Kurulu sürecinde taban delege seçimleri; 14 Aralık'ta Üzülmez, Amasra ve MTA Şube delege seçimleriyle tamamlanıyor.


12 Aralık'ta Armutçuk Şube ile Merkez Servisleri Şubelerinin, 13 Aralık'ta ise Karadon Şube ile Kozlu Şubelerinin delege seçimleri yapılmıştı. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkanı Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, taban delege seçimlerinde oy verme işlemi süren Üzülmez, Bartın Amasra ve Ankara MTA bölgelerini ziyaret ettiler.


3 gün süren taban delege seçimlerinde GMİS'e bağlı 7 şubenin delegelerini belirlemek için 7 bin 800 işçi sandık başına gitti.

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