GMİS, TBMM'de milletvekilleri ile bir araya geldi

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, TBMM'de Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolak Oğlu ve Hamdi Uçar ile bir araya geldiler.

Ziyarette, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, talepleri ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişlinde bulunuldu.