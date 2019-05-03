GMİS, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, MTA Şube Yöneticileri, MTA Merkez ve Bölge Temsilcileriyle birlikte TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ettiler. MTA Bölge Temsilcileri, Genel Başkan Atalay'a sorunlarını aktardılar ve görüşmeleri sürmekte olan 18'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde bu sorunların çözümü için destek istediler.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını, kıdem tazminatının da kırmızı çizgileri olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacaklarını belirtti.