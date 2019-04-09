GMİS “Türk polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılını kutluyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılını kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatının 174 yılını kutladı. Yeşil, mesajında “Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin yasalar çerçevesinde korunması gibi yüksek bir sorumluluğu üstlenen Polis Teşkilatı, bu görevini 174 yıldır yerine getirmektedir.

Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kutluyoruz. Ülkemizde huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazi olanlara şükranlarımızı ve görevleri başında olan personele sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”