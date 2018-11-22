GMİS, “Yeraltı maden işletmeciliği devlet ciddiyeti ister”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 21 Kasım 2018 tarihinde Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen grizu kazasıyla ilgili Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle; “Kilimli ilçesinde özel sektör sahası içinde bulunan ruhsatsız bir maden ocağında 21 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen grizu patlaması sonucu madenciler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk hayatlarını kaybettiler. Evren Cinemre ve Adem Alibaş kazadan yaralı olarak kurtarıldılar. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarını başsağlığı ve sabır, yaralı madencilere de acil şifalar diliyoruz. Zonguldak Maden Havzamızda 170 yıllık üretim tarihimizde iş kazası sonucu çok sayıda madenci hayatını kaybetti. 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiği son olaya ne yazık ki iş kazası diyemiyoruz. Çünkü üretim yapılan sözde ocak ruhsatsızdır, iş sağlığı ve güvenliği açısından asgari düzeyde bile önlem alınmamıştır. Ne yazıktır ki benzer kazalar uzun yıllardır yaşanmasına rağmen olaylar sonrasında yapılan denetim ve kontroller aynı disiplinle sürdürülememiştir. Açıkça görülüyor ki bu olay da devletin ilgili kurumlarının yeterli denetim ve kontrolleri yapamamasından kaynaklanmıştır. Herkesin kabul ettiği bir gerçek de bölgemizdeki işsizliktir. Zonguldak bölgemiz uzun yıllardır işsizlik nedeniyle göç vermektedir. Son dönemde iyice artan işsizlik ve kömür talebindeki yükselme işsizleri risk almaya zorlamaktadır. İnsanlar ölümü göze alarak kaçak ocaklardan ekmek parası kazanma derdine düşmüştür. Bölgemizdeki işsizlik sorunu da kaçak ocakların takibi kadar önem arz etmektedir. Yeraltı maden işletmeciliğinin devlet ciddiyeti gerektirdiğini her fırsatta hatırlatmamıza rağmen böylesi faciaların önünü açan uygulamaların sürdürülmesi doğru değildir. Biz bu facianın son olmasını temenni ediyor, hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.”