GMİS yönetim kurulu, Armutçuk'da madencilerle bir araya geldi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve Şube Yönetimi, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Kozlu, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin şube başkan ve yöneticileri katıldı.

Maden işçilerine tek tek teşekkür eden GMİS Heyeti, Armutçuk Müessesesi'nde bulunan tüm harici servisleri, nezaretçileri ve Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim ile Müessese Yöneticilerini ziyaret etti.

İlk konuşmayı GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu yaptı. 11'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdiklerini belirten Mutlu şöyle konuştu; “Biliyorsunuz uzun soluklu bir seçim sürecini, taban delege seçimleriyle başlayıp Genel Merkez seçimleriyle tamamlamış olduk. Ben, şahsım adına Armutçuk'ta bize destek vererek, tekrar Genel Başkan Yardımcılığı görevini ifa etme şansını bize tanıdığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun varolun. Her zaman söylediğimiz gibi demokratik bir şekilde, maden işçisinin ortaya koyduğu seçimlerimizi birlik ve beraberlik içinde tamamlamış olduk. Birlik ve beraberliğimiz var olduğu müddetçe, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sorunlarımızın üstesinden gelmemiz kaçınılmazdır. Hepinizin takip ettiği gibi toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz başladık ve en son ikinci toplantımızı yaptık. Tabii ki beklentilerimiz var, taslağımıza koyduğumuz taleplerimiz var. Yıllardır ezilen yerüstü çalışanlarımızın sorunları, yeraltı çalışanlarımızın sorunları, yer altındaki ücret skalalarının yeniden belirlenmesi gibi bir takım sıkıntılarla bu sözleşme dönemine başlamış bulunmaktayız. İnşallah hepimizi mutlu edecek bir toplu sözleşmeye imza atmak bizlere nasip olur diye dua ediyoruz.”

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şunları söyledi;

“Tabanda sizlerin istediği gibi genç ve dinamik bir ekip oluşturduk. Birlik ve beraberliğimizin sonucu budur. Sizlerin, Amasra, Armutçuk, en son Karadon'un özelleştirmesine karşı omuz omuza verdiğiniz gibi önümüzdeki zor zamanlarda da omuz omuza, el ele, kol kola verip o zorlu süreçleri de aşacağımızdan eminiz. Bin yeni arkadaşımız işbaşı yapacak. Yeni gelen arkadaşlarımıza destek vereceğinizi, kuruma alışmalarına yardımcı olacağınıza da eminiz. 500 arkadaşımızın daha işe alımı bu ay içinde başlayacak. Önümüzdeki süreçte de bu sayının artırılması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Toplu sözleşmede elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz”