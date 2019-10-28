GMİS Yönetim Kurulu “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Cumhuriyet'in ilanının 96. Yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'in mesajı şöyle:

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgaline karşı Kurtuluş Savaşı ile başlattıkları bağımsızlık mücadelesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla milletimizle bütünleşmiş ve güçlenmiştir. TBMM'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kabul etmesiyle ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı tüm dünyaya duyurulmuştur. Türk milletinin karakterinin bağımsızlık gücüne inanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeniyete ulaşma ve bir dünya devleti olma hedefini tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Bulunduğu coğrafyada bir yıldız gibi parlayan ve sadece bu bölgede değil tüm dünyada mazlum milletlerin örnek aldığı bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığı” hedef gösteren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda hızla ilerlemiştir. Bu sürecin ilk adımı Zonguldak Kömür Havzası'nda atılmış, maden işçilerine ve bölgeye sahip çıkan Atatürk ve arkadaşları Sanayi Devrimi için kömür üretimini artırmayı planlamışlardır. Hızla büyüyen Zonguldak, 14 Mayıs 1924 tarihinde Cumhuriyetin ilk ili olmuştur. Maden ocakları, ÇATES, Kardemir, Ateş Tuğla, Erdemir, Bartın Çimento ve Çaycuma SEKA ile sanayi şehri olan Zonguldak, ülkemiz ekonomisine büyük güç katmıştır. Türkiye en kısa sürede “Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır” diyen Büyük Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği hedeflere yönelmek mecburiyetindedir. Cumhuriyetimize ve onun temel kurumlarına sahip çıkarak geleceğimizin daha aydınlık olacağına inanıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz”.