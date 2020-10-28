GMİS Yönetim Kurulu; “Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun”

Yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, tarafından yayımlanan mesaj şöyle; “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgaline karşı Kurtuluş Savaşı ile başlattıkları bağımsızlık mücadelesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla milletimizle bütünleşmiş ve güçlenmiştir. TBMM'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kabul etmesiyle ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Türk milletinin karakterinin bağımsızlık gücüne inanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeniyete ulaşma ve bir dünya devleti olma hedefini tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Sadece bulunduğu coğrafyada değil tüm dünyada mazlum milletlerin örnek aldığı bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığı” hedef gösteren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda hızla ilerlemiştir. Ülkemizin bağımsızlığını hazmedemeyen emperyalist devletler 1980 ve özellikle 1990 sonrasında öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ülke ekonomisini hedef aldılar. Bu süreç tekrar göstermiştir ki Türkiye; en kısa sürede “Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır” diyen, “Yurtta barış dünyada barış” anlayışını savunan Büyük Öndemiz Atatürk'ün gösterdiği hedeflere yönelmek mecburiyetindedir. Cumhuriyetimize ve onun temel kurumlarına sahip çıkarak geleceğimizin daha aydınlık olacağına inanıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz”.