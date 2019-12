GMİS yönetim kurulu; “Dünya Madenciler Günü kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yaparak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına açıklama yaparak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı. Yeşil yaptığı açıklamada "4 Aralık tarihi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaktadır. 4 Aralık tarihi, Roma İmparatorluğu döneminde babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara'ya adanmıştır. Madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara'nın aynı zamanda İzmit'te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasının da ayrı bir önemi vardır. 4 Aralık tarihi önce Anadolu'da daha sonra Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ve dünyada tüm madenci kardeşlerimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bu vesileyle, 171 yıllık üretim kültürüyle ve yüzlerce yıl üretilmeye hazır rezerviyle Zonguldak Maden Havzası'na dikkati çekmek istiyoruz. Zonguldak taşkömürü, yüksek kalorisi nedeniyle çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, çay fabrikaları, ateş tuğla ve diğer sanayi alanlarında kullanılırken, koklaşabilir özelliği nedeniyle de demir-çelik sektöründe kullanılır. Önce Kardemir'in, sonra Erdemir'in Zonguldak bölgemize kurulmasının en önemli nedeni, koklaşabilir özellikteki taşkömürünün bu bölgede bulunmasıdır. Taşkömürü ülkemizin demir-çelik sektörü açısından tek güvencesidir. Türkiye'nin ihtiyacını uzun yıllar karşılayabilecek rezerv ise Zonguldak'ta mevcuttur. İzlenen yanlış ekonomik ve siyasi politikalar sonucu bugün azalan işçi sayısı ile birlikte üretim de gerilemiştir. Ülke ihtiyacı artarken, kömür üretimi azalmış ve ithalat artmıştır. Demir-çelik sanayisi enerji hammaddesi olarak dışa bağımlı hale gelmiştir. Bugün, Erdemir ve Kardemir; koklaşabilir kömür ihtiyacı karşılanamadığı için ithal kömür kullanmaktadır. Ülkemiz her yıl taşkömürü ithalatına 4-5 milyar dolar para öder hale gelmiştir. İthalata harcanan bu paranın önemli bir miktarının ülkemizde kalması mümkündür. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak yıllardır bu konuya dikkat çekiyor, TTK'nın yıllık 5 milyon ton üretmesi için nelerin yapılması gerektiğini her fırsatta anlatıyor, raporlar hazırlatıyor ve önerilerimizi hem ilgililerle hem de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Türkiye'nin her zamankinden çok Zonguldak'a, yani taşkömürüne ihtiyacı var. TTK en kısa zamanda tam kapasite ile çalışır hale getirilmelidir. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği, yerli ve milli varlığımız olan Maden Tetkik Arama Kurumu'na sahip çıkılmalı ve daha aktif çalışır hale getirilmelidir. Bu düşüncelerle tüm madencilerimizin ve bölgemiz halkının Dünya Madenciler Günü'nü kutlarız. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.