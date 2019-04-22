GMİS yönetim kurulu, “Hain saldırılar amacına ulaşamayacaktır”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Hakkari'de 4 askerimizin şehit edilmesi nedeniyle bir açıklama yaparak terörü lanetledi.

Açıklama şöyle; “Irak sınırı Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasında yürütülen operasyonda bölücü teröristlerle yaşanan çatışma sırasında Sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkçı olmak üzere 4 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz yaralandı. Türkiye'nin huzuruna ve güvenine, birlik ve bütünlüğüne yönelik bu saldırılar bugüne kadar amacına ulaşamamıştır, bundan böyle de asla ulaşamayacaktır. Hiçbir güç, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya yetmedi, yetmeyecektir. Milletimiz, terörün ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa dün olduğu gibi bugün de sahiptir. Terörü ve teröre destek olanları nefretle kınıyor, terörü lanetliyoruz. Hain saldırıda şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz.”