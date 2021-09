GMİS yönetim kurulu, Kilimli İşletmesi'nde madenciyi bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile bilgi verdi.

Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan TTK 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 1 Eylül 2021 tarihinde TÜHİS'te imza altına alındığını belirterek, “Bu sözleşmede büyük katkıları olan Sayın Genel Başkanımız Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu arkadaşlarım, şubeci arkadaşlarım, başta TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay olmak üzere bölge milletvekillerimize, herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın süreç içinde bölgelerde söylediği gibi yeraltında çalışan her arkadaşımız yerüstü adayıdır. Bu bilinçle yerüstü arkadaşlara bu süreçte destek verdiğiniz için yerüstü arkadaşlarımız adına hepinize teşekkür ederim. Zorlu bir süreçten geçtik. İnşallah önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinde daha fazla kazanımlar elde ederiz” dedi.

“Biz Büyük Bir Aileyiz”

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çok değerli madenci kardeşlerim, dostlarım, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulları ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 29'uncu Dönem Toplu Sözleşme sürecimiz bitti. 1 Eylül tarihi itibariyle sözleşmemizi imzaladık. 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan toplu sözleşme sürecimizi; çok zor şartlar altında, pandemiyle, ülke dışında yaşanan savaşlar, orman yangınları içinde zor şartlarda yaptığımız mücadelelerle nihayetine kavuşturduk. Biz gücü sizlerden aldığımızı her fırsatta söylüyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Yıllardır biriken sorunlar biranda çözülmüyor. Ama şunu bilin isterim; Genel Maden İş Sendikamız, temsilcisiyle, şubecisiyle, yöneticisiyle etle tırnak gibi oldu bu toplu sözleşmede bu kadar zorluğa rağmen bir mücadele kazandı” dedi.

“Gücümüz, birlik ve beraberliğimizden gelir”

Güçlerini birlik ve beraberlikten aldıklarını ifaden başkan Yeşil, “Mücadeleyi başından sonuna kadar devam ettiren Genel Maden İşçileri Sendikası'dır. Bizler her zaman mücadeleye hazır olduk. Birlik ve beraberliğimizden gelen güçle her platformda biz haykırdık. Bundan sonra da büyük bir aile olduğumuzu her yerde göstereceğiz. Bildiğiniz gibi sürecin başında bir taslak sunduk. Taslağın karşılığında bize gelen teklif kabul edilebilir bir teklif değildi. Ülke şartlarında, ülkenin yaşadığı enflasyonda, pazarda yaşadığımız enflasyonda bizim bu ücretleri kabul etmemiz mümkün değildi. Özellikle yerüstünde düşük ücretlerle, asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışan, 3 bin 577 lira gibi bir ücretle ailesini geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız zor durumdaydı. Bu sözleşmede onlar için yeraltında çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle büyük kazanımlar elde edildi. 3 bin 577 lira yevmiyesi olan arkadaşlarımızın ücretleri 4 bin 100 liraya tamamlandı. 523 lira gelir elde edildi. Devamında ilk 6 ayda yüzde 12, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü altı aylar yüzde 5'er artı enflasyon farkı alındı. Bunun dışında 30 yıldır uğraşılan hizmet zammı, kıdem zammı adı altında bir teklifimiz vardı. Yıllık 7 lira olmak üzere yıl 7 lira olarak alınan hak sizlere Sayın Ergün Atalay'ın armağanıdır. 1 Ocak 2021 tarihinden toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar farkları da alınacak. Ayrıca Sendikamıza özgü, öncülüğünü sendikamızın yaptığı yerüstündeki arkadaşlarımızın aylık 450 TL gibi, yevmiyelerine günlük 15 lira olarak yansıyan bir ücret kazandık. Enerji Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza ve bölge siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkür ediyorum Yıllarca 50 kuruşlar, 1 liralar için mücadele ettik. Artık o devirleri geçtik. Biz geçen toplu iş sözleşmesi döneminden başlayıp bu dönem devam eden yükselişimizi bir sonraki toplu sözleşmelerde daha da artırarak yeni kazanımlar elde edeceğimizden eminiz. Farklar en kısa zamanda ödenecek. Kesin bir tarih yok. Ancak en kısa sürede ödenmesi için görüşmelerde bulunacağız” dedi.

“Her daim mücadeleye hazırız”

Sendika olarak her daim mücadeleye hazır olduklarını sözlerine ekleyen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Sendikanız her zaman sizin yanınızda. Temsilcisiyle, şube başkanlarıyla, şube yöneticileriyle, genel merkez yöneticisiyle bizler her daim mücadeleye hazırız. Sizlerden ricam büyük bir aile olduğumuzu tekrar tekrar gösterelim. Sırada işçi alımı var. Bunun mücadelesini vereceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşil'in konuşması sırasında madenciler, “İşte başkan işte sendika”, “TÜRK-İŞ nerede biz oradayız” sloganları attı.